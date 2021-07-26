Минздраву поручено обеспечить оборудованием больницу на Итурупе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел Курильскую центральную районную больницу на Итурупе и пообещал обеспечить ее необходимым современным оборудованием.

На входе премьеру померили температуру - оказалось, что у него 36 и 2. В больнице он осмотрел кабинеты медицинской профилактики, вакцинации и рентген-кабинет поликлинического отделения больницы.

Врачи клиники рассказали Мишустину, что больнице нужно новое оборудование, в том числе в маммограф, компьютерный томограф и прибор для иммуноферментного анализа.

"Что касается оборудования - думаю, мы с губернатором все эти вопросы решим, но главное - чтобы люди не болели и вам было удобно и комфортно. Спасибо вам, дорогие врачи", - сказал премьер и поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко решить вопрос с обеспечением медучреждения необходимым оборудованием.

Мишустин также побывал в больничном пункте вакцинации и поинтересовался, хватает ли там вакцин. Главврач больницы ответила, что прививаться приходят 50-60 человек в день и что препарат "Спутник V" поступает бесперебойно и в достаточном количестве.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отчитался, что вакцинацию прошли 66% населения острова, а всего по Сахалинской области этот показатель составляет 45%.

Курильская Центральная районная больница (ЦРБ) - это многопрофильное лечебное учреждение, построенное в 2010 году. Имеет стационар на 50 коек, включает хирургическое, терапевтическое, педиатрическое отделения, родильный дом, службу скорой помощи. В состав ЦРБ также входят три амбулатории, расположенные в селах Рейдово, Горячие Ключи и Горное. Поликлиника ЦРБ рассчитана на 100 посещений в смену.

В штате работают 28 врачей, 56 человек среднего медперсонала, 6 человек младшего медперсонала и 52 человека прочего персонала.