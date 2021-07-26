Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

Еще трех полицейских из Уфы заподозрили в подбрасывании наркотиков

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение троим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Уфе по делу о подбрасывании наркотиков для завышения показателей работы.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по республике, двоим оперуполномоченным и их начальнику вменяются статьи УК о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, незаконном сбыте наркотических средств.

В РоссииНа двоих уфимских полицейских завели дело за подброшенные наркотикиЧитать подробнее

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые, чтобы повысить показатели своей работы под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жительницу города якобы по подозрению в незаконном хранении наркотиков. При этом они знали, что женщина невиновна.

В отделе полиции ей угрожали арестом и требовали положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, который впоследствии был у нее изъят в присутствии понятых при личном досмотре.

На основании подброшенных наркотиков в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение наркотических средств".

Обвиняемые не признали свою вину, по решению суда они арестованы.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что по данному факту в отношении сотрудников и их руководителей назначена служебная проверка.

Ранее сообщалось, что по аналогичному факту возбуждено уголовное дело в отношении двух других оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Уфе. По данным следствия, фигуранты также подбросили наркотики невиновной женщине.

Уголовные дела в отношении обеих женщин по фактам незаконного хранения наркотиков в настоящее время прекращены.

Башкортостан Башкирия Уфа

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Путин заявил, что Петербургу нужно второе автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД

Путин заявил, что Петербургу нужно второе автомобильное кольцо по аналогии с ЦКАД

Послу Японии заявлен протест в связи с территориальными претензиями Токио к РФ

Послу Японии заявлен протест в связи с территориальными претензиями Токио к РФ

МВД предложило изымать у должников загранпаспорта

МВД предложило изымать у должников загранпаспорта

Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, направился в Москву

Самолет Belavia, подавший сигнал бедствия, направился в Москву

ФСБ сообщила о задержании 45 подпольных "оружейников" в 25 регионах РФ

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 23,2 тыс. случаев коронавируса

Семью адмирала ВМФ нашли зарезанной в Петербурге

РЖД возобновили продажу билетов на следующие по Транссибу поезда

Etalon решила купить имущественный комплекс "Электрозавода" в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');