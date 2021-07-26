Еще трех полицейских из Уфы заподозрили в подбрасывании наркотиков

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение троим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Уфе по делу о подбрасывании наркотиков для завышения показателей работы.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по республике, двоим оперуполномоченным и их начальнику вменяются статьи УК о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, незаконном сбыте наркотических средств.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые, чтобы повысить показатели своей работы под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жительницу города якобы по подозрению в незаконном хранении наркотиков. При этом они знали, что женщина невиновна.

В отделе полиции ей угрожали арестом и требовали положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, который впоследствии был у нее изъят в присутствии понятых при личном досмотре.

На основании подброшенных наркотиков в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение наркотических средств".

Обвиняемые не признали свою вину, по решению суда они арестованы.

Пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что по данному факту в отношении сотрудников и их руководителей назначена служебная проверка.

Ранее сообщалось, что по аналогичному факту возбуждено уголовное дело в отношении двух других оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Уфе. По данным следствия, фигуранты также подбросили наркотики невиновной женщине.

Уголовные дела в отношении обеих женщин по фактам незаконного хранения наркотиков в настоящее время прекращены.