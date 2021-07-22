На двоих уфимских полицейских завели дело за подброшенные наркотики

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Уфе. Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии, их подозревают в том, что они подбросили наркотиков для завышения показатели своей работы.

По версии следствия, полицейские под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали жительницу города якобы по подозрению в незаконном хранении наркотиков. При этом они знали, что женщина невиновна.

Ее доставили в отдел и под угрозой привлечения ее к уголовной ответственности потребовали от нее положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, который впоследствии был у нее изъят в присутствии понятых при личном досмотре.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

Преступление выявили сотрудники УФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Действия полицейских квалифицированы по п."в" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий), ч.4 ст.303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности), п."б" ч.4 ст.228.1 (незаконный сбыт наркотических средств) УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Пресс-служба МВД по республике, в свою очередь, сообщила что по данному факту в отношении полицейских и их руководителей назначена служебная проверка.