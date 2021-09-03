Суд попросили назначить бывшим росгвардейцам 15 лет за подброшенные наркотики

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге прокурор попросил Красногвардейский суд приговорить к 15 годам колонии строгого режима двух бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии по делу о подброшенных 16-летнему подростку наркотиках и оштрафовать каждого на 2 млн рублей. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат потерпевшего Дмитрий Герасимов.

Подсудимые Александр Бойков и Никита Лаврентьев, в последнем слове извинились перед потерпевшим и сказали, что на преступление их толкнули трудности с деньгами, уточнили в правозащитном проекте "Зона права", с которым сотрудничает Герасимов.

Бойков и Лаврентьев обвиняются в превышении должностных полномочий, в том числе с применением насилия (ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 286), хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228) и получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290).

Герасимов уточнил, что вину они признали частично. Они подтвердили, что получили от подростка деньги, , но не признали, что применяли к нему насилие и хранили наркотики, а утверждали, что пугали потерпевшего растертой таблеткой анальгина, которую выдавали за наркотическое вещество.

Ранее источник "Интерфакса" говорил, что при задержании в их автомобиле обнаружили два пакетика с запрещенными веществами.

"Защита просит переквалифицировать их действия по статье "мошенничество" и наказать в соответствии с санкциями этой статьи", - добавил адвокат.

Источник агентства в свою очередь уточнил, что позиция защиты сводится к тому, что Бойков и Лаврентьев, якобы пугавшие подростка уголовным преследованием за наркотики и вымогавшие за бездействие деньги, не имели соответствующих полномочий, в связи с чем их действия, по мнению защиты, следует считать мошенничеством.

Оглашение приговора назначено на 27 сентября.

Бойков и Лаврентьев были задержаны и арестованы в июле 2019 года. По версии следствия, Бойков, работавший старшим полицейским вневедомственной охраны, и полицейский водитель Лаврентьев 16 июля на проспекте Металлистов инсценировали изъятие у 16-летнего подростка наркотиков и пригрозили уголовным преследованием. За "бездействие" они потребовали у него 300 тысяч рублей. Они успели получить от него 140 тысяч рублей, затем их задержали на месте преступления.

В ходе следствия были установлены и другие эпизоды аналогичных преступлений, к которым могли быть причастны Бойков и Лаврентьев. Всего им инкриминировано шесть эпизодов получения взяток, три эпизода превышения полномочий и незаконное хранение наркотиков.