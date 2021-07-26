Дипломаты не получали жалоб россиян в связи с событиями в Тунисе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Тунисе в целом сохраняется спокойная обстановка, российские граждане не обращались к дипломатам за консульской помощью, сообщило посольство России в Тунисе.

Дипмиссии также не известно о фактах обращения россиян за медпомощью или о задержаниях сограждан.

25 июля вечером президент Туниса Каис Саид отправил в отставку премьер-министра Хишама аль-Мешиши и приостановил на месяц работу парламента. Он принял эти решения после волны протестов против действий властей в связи с пандемией COVID-19. В протестах он усмотрел угрозу независимости Туниса и государственным институтам.

Доминирующая в парламенте партия "Ан-Нахда" и ее лидер - спикер парламента страны Рашид Аль-Ганнуши - заявили, что президент нарушил Конституцию, поскольку перед отставкой премьера должен был проконсультироваться и с ним, и со спикером. Случившееся в партии назвали государственным переворотом.