Крупнейшая партия Туниса расценила события в стране как госпереворот

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая партия Туниса - исламистская "Ан-Нахда", которая доминирует в парламенте, осудила решение президента Каиса Саида отправить премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши в отставку и заблокировать парламент, передает Euronews.

Действия президента Саида в партии расценили как государственный и антиконституционный переворот, и пообещали, что ее сторонники и народ защитят завоевания революции 2010-2011 гдов, которая завершилась отставкой президента Зин эль-Абидина Бен Али.

С лидером партии, спикером парламента Рашидом Аль-Ганнуши Саид не консультировался перед отставкой премьера, говорится в заявлении.

Ночью Аль-Ганнуши с еще одним депутатом пытался пройти в парламент, но их не пустили военные, сообщает АР. Как передавала радиостанция Mosaique FM, спикер заявил, что парламент продолжит работу вопреки решениям президента.

Президент объявил об отставке премьера и приостановке работы парламента на 30 дней вечером в воскресенье после волны массовых протестов против действий правительства в условиях пандемии. Ночью здание парламента окружила военная техника.

Саид в телеобращении к гражданам объяснил свои решения желанием не допустить эскалации протестов и вспышек насилия. Он сказал, что задействовал статью Конституции, которая в ситуации неиминуемой угрозы государственным институтами и независимости страны дает президенту право брать исполнительную власть в свои руки и приостанавливать работу законодателей на неопределенный период. Он пообещал, что работа парламента возобновится, как только в стране будет восстановлен общественный порядок и пригрозил нарушителям суровыми карами.

Аль-Ганнуши заявил, что перед принятием этих решений президент, в соответствии с Конституции, должен был проконсультироваться с ним и с премьером, но этого не сделал. АР отмечает, что первые три лица государства конфликтуют между собой.