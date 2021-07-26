Решившая участвовать в выборах экс-глава штаба Навального объявила голодовку в больнице

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава мурманского штаба оппозиционера Алексея Навального (деятельность штаба прекращена, организация признана экстремистской в РФ) Виолетта Грудина сообщила, что начала голодовку в знак протеста против действий администрации больницы, в которой она находится по решению суда.

"Я, гражданка Российской Федерации, заявившая публично о своем выдвижении в качестве кандидатки в депутаты городского совета города Мурманска на выборах 19 сентября 2021 года, Виолетта Андреевна Грудина, объявляю с сегодняшнего голодовку в качестве протеста против действий администрации государственного учреждения здравоохранения ГОАУЗ "МОЦСВМП", - написала Грудина в своем телеграм-канале.

С 15 июля активистка находится в Мурманском областном Центре специализированных видов медицинской помощи (МОЦСВМП). Ее госпитализировали по решению суда для лечения COVID-19. При этом активистка настаивает, что уже переболела коронавирусом и до госпитализации получила отрицательные результаты тестов.

Грудина считает, что ее принудительно и незаконно госпитализировали, чтобы она не смогла вовремя подать документы для участия в довыборах в горсовет Мурманска.

Активистка также сообщила, что передала главному врачу МОЦСВМП Аркадию Амозову документы для своего доверенного лица и последующей передачи в территориальную избирательную комиссию (ТИК). Однако в настоящее время документы не поступили доверенному лицу Грудиной, а "сам Амозов Аркадий Михайлович, победитель в праймериз от "Единой России", подал свои документы о самовыдвижении в ТИК" (по данным на сайте ТИК, главврач Амозов выдвинул свою кандидатуру 22 июля - ИФ), отметила она.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Как сообщалось, весной Грудина объявила, что намерена участвовать в выборах в горсовет Мурманска. После этого ее заместитель был задержан по подозрению в перевозке наркотиков и затем отпущен. Кроме того, неизвестные залили монтажной пеной входную дверь в штаб Навального в Мурманске, а по адресу проживания Грудиной в почтовые ящики соседей раскидали листовки оскорбительного содержания в адрес активистки.