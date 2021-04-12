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Замруководителя мурманского штаба Навального задержали в аэропорту

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В аэропорту "Мурманск" задержан заместитель координатора регионального штаба Навального Александр Суринов, сообщила во "ВКонтакте" глава штаба Виолетта Грудина.

По ее сведениям, его заподозрили в перевозке наркотиков. "Сейчас он в дежурной части ждет адвоката", - написала Грудина.

Позже координатор сообщила, что по итогу досмотра личных вещей Суринова подозрения полицейских не оправдались.

"Никаких запрещенных веществ при нем не обнаружено. Александра отпускают из отделения", - написала она.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Ранее в апреле Грудина объявила, что намерена участвовать в выборах в горсовет Мурманска. Она также сообщила, что неизвестные залили монтажной пеной входную дверь в штаб Навального, а в доме, где она живет, соседям в почтовые ящики бросили листовки с оскорблениями в ее адрес.

Суринов за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января получил два административных ареста.

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Новосибирск
Мурманск Алексей Навальный Виолетта Грудина Александр Суринов

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