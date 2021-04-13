Неизвестные изрисовали свастикой стены в мурманском штабе Навального

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Неизвестные вскрыли помещение мурманского штаба Алексея Навального и испортили мебель внутри, а также изрисовали стены свастикой, сообщила координатор штаба Виолетта Грудина в своем телеграм-канале.

"Отключено электричество, обрезаны провода камер видеонаблюдения. Стены в свастиках, испорчена мебель", - написала Грудина.

Произошедшее она назвала "безусловной местью" за ее планы баллотироваться в горсовет Мурманска.

Грудина отметила, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Как сообщалось, в понедельник, 12 апреля, в аэропорту "Мурманск" полиция задержала заместителя координатора мурманского штаба Алексея Навального Александра Суринова. Грудина сообщала, что активист был задержан по подозрению в перевозке наркотиков, но после досмотра личных вещей его отпустили.

Накануне Грудина объявила, что намерена участвовать в выборах в горсовет Мурманска. Активистка также сообщила, что неизвестные залили монтажной пеной входную дверь в штаб Навального в Мурманске, а по адресу ее проживания в почтовые ящики соседей раскидали листовки оскорбительного содержания в адрес Грудиной.