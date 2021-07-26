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Владелец "Уралхима" и основатель Capital Group создали архитектурное СП

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - БХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина и компания "Холдинг Девелопмент", подконтрольная основателю Capital Group Павлу Тё, создали паритетное СП - ООО "Уралхим Девелопмент", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Новая компания, как и ее акционеры, зарегистрирована в "Москва-Сити", ее основной сферой деятельности является "деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта".

Возглавил СП Николай Калугин - генеральный директор входящих в Capital Group ООО "Аккордъ" и ООО "Мегаполис Групп" (застройщик небоскребов Capital Towers на Краснопресненской набережной рядом с "Москва-Сити").

"Уралхим" не стал комментировать цель создания новой компании, в Capital Group на запрос "Интерфакса" не ответили.

Владелец производителя удобрений ОХК "Уралхим" Мазепин в 2019 году зарегистрировал одноименную компанию - БХК "Уралхим", возглавил ее бывший член совета директоров "Уралхима" Владимир Орловский. Пока единственным активом компании является 50% в "Уралхим Девелопмент".

"Холдинг Девелопмент" контролирует несколько девелоперских структур, входящих в Capital Group. Павлу Тё принадлежит 80% компании, по 10% - у гендиректора Capital Group Валентины Станововой и исполнительного директора девелопера Михаила Хвесько.

Уралхим Дмитрий Мазепин Павел Тё Capital Group Уралхим Девелопмент Москва Николай Калугин

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