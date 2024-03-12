В Киргизии объявили в розыск российского бизнесмена Павла Тё

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Госкомитет национальной безопасности Киргизии сообщил, что объявил в розыск российского предпринимателя, владельца компании "Капитал Груп" (Capital Goup) Павла Тё по подозрению в финансировании ОПГ Камчы Кольбаева,.

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации доходов, добытых преступным путем, установлены факты финансирования деятельности ОПГ Кольбаева со стороны одного из бизнесменов России Павла Тё, известного в криминальных кругах как "Паша Кореец", сообщила пресс-служба ГНКБ.

Октябрьский суд Бишкека заочно арестовал Тё, он объявлен в розыск для привлечения к уголовной ответственности. Сейчас идет подготовка к объявлению бизнесмена в международный розыск, в том числе на территории стран СНГ.

Кольбаев (известный как Коля Киргиз) был застрелен 4 октября 2023 года в ходе спецоперации ГКНБ.

В 2012 году спецслужбы США включили Кольбаева в список крупнейших наркобаронов в мире. В 2017 году власти США внесли в "черный список" имена 10 криминальных "авторитетов" из стран бывшего СССР, в числе которых был и Кольбаев. В случае обнаружения собственности лиц из "черного списка" на территории США она подлежит аресту.

По данным Минфина США, Кольбаев, который входил в международную преступную группировку "Братский круг", занимался взяточничеством, торговлей людьми, а также другой незаконной деятельностью.