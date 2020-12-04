Бывший топ-менеджер "ПИКа" Прыгунков возглавил "Уралхим"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Генеральным директором объединенной химической компании (ОХК) "Уралхим" с 4 декабря назначен Александр Прыгунков, ранее занимавший должность первого вице-президента - операционного директора девелоперской группы "ПИК", сообщила компания.

На новой должности Прыгунков займется форсированным переводом "Уралхима" в цифровое пространство для повышения лояльности и долговременности сотрудничества с клиентами, а также внедрением современных подходов в управлении бизнесом.

"Александр Прыгунков имеет большой опыт в повышении эффективности компаний и диджитал-трансформации, формировании команд на уровне топ-менеджмента. В бизнес-кругах известен как современный и эффективный операционный управляющий", - отмечает "Уралхим".

Работая на ключевых должностях в ГК" ПИК", Прыгунков "успешно реализовал digital-стратегию и принял активное участие в создании технологии оперуправления крупнейшей девелоперско-строительной компании". "В результате работы команды бизнес вырос многократно - с 70 млрд руб. до 280 млрд руб. В период его работы проходило формирование индустриально-строительного холдинга с численностью более 20 тыс. сотрудников и 10 производственных комплексов, выручкой более 50 млрд руб. и увеличением производительности труда более чем в два раза", - говорится в сообщении.

"В зоне его ответственности находилось формирование и реализация стратегии по повышению узнаваемости ПАО "Группа компаний ПИК" на рынках публичного капитала. Показательным итогом стали самые высокие кредитные рейтинги в отрасли и самая высокая капитализация по соотношению Р/Е", - характеризует нового CEO "Уралхим".

Прыгунков начал карьеру в девелопменте в 2000-х годах. В 2009-2013 годы был финансовым директором ОАО "Домостроительный комбинат N2". В 2013 году он был назначен заместителем финансового директора ГК "ПИК" по экономике, в 2014 году - операционным директором группы. В 2017 году Прыгунков стал первым вице-президентом ГК "ПИК".

"Уралхим" - один из крупнейших в России производителей минудобрений, создан в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных Дмитрию Мазепину. Выручка компании в 2019 году составила 78 млрд рублей, чистая прибыль - 50,4 млрд рублей.

С 4 декабря меняется гендиректор и другой подконтрольной Мазепину компании - "Уралкалия". Его возглавит технический директор Виталий Лаук.

Бывшие CEO "Уралкалия" и "Уралхима" Дмитрий Осипов и Сергей Момцемлидзе останутся работать в периметре компаний.