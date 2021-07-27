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Агрохолдинг "Степь" купил производителя фасованных сыров "Пир"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") приобрел 100% холдинговой компании группы "Пир", которая специализируется на дистрибуции и производстве фасованных сыров, пишут "Ведомости" со ссылкой на гендиректора агрохолдинга Андрея Недужко.

Сумму сделки стороны не раскрыли. Источник газеты, знакомый с ее участниками, сказал, что она составила около 5 млрд рублей.

По словам Недужко, сделка соответствует стратегии агрохолдинга по выходу в сегменты глубокой переработки. Еще она позволит "Степи" создать единую цепочку от производства сырого молока до дистрибуции готовой продукции.

Группа "Пир" закупает сыр у производителей, его фасует и продает, а также производит свой сыр под брендами Jalo Kerma, Cheese Gallery, "Луговая свежесть", "Валегда". В 2020 году группа продала 23 тысячи тонн фасованных сыров, ее выручка оценивается в 15,8 млрд рублей.

Все активы группы "Пир" принадлежат АО "Пир продукт", учредитель которого - австрийская "Пир В. ГмбХ". Эта компания, в свою очередь, принадлежит кипрской Pruskanza Holding, бенефициары которой - Андрей Козлов (49,5% акций), Борис Васильев (49,5%) и Павел Божко (1%), следует из данных реестра Кипра.

Покупка "Пира" - второе за июль приобретение "Степи". В начале июля ООО "Степь-инвестиции" приобрело кондитерскую фабрику "Мишкино" (Ростовская область) за 1,487 млрд рублей.

Агрохолдинг "Степь" занимается растениеводством, садоводством, оптовой торговлей сахаром и бакалеей, владеет молочными фермами, входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. Земельный банк по итогам первого квартала составил 566 тысяч га.

В 2020 году выручка холдинга увеличилась на 15,2%, до 32,8 млрд рублей. В первом квартале этого года она показала рост на 39,6%, до 6,8 млрд рублей против 4,8 млрд рублей годом ранее, OIВDA увеличилась на 65,4%, до 1,2 млрд рублей по сравнению с 0,7 млрд рублей в первом квартале 2020 года.

АФК Система Степь Ростовская область Мишкино Пир Андрей Недужко

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