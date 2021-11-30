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Квартальная выручка холдинга "Степь" удвоилась до рекордных 27,7 млрд рублей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года неаудированная выручка агрохолдинга "Степь" (входит в АФК "Система") составила рекордные 27,7 млрд рублей, что в 1,9 раза превышает доходы за аналогичный период 2020 года (14,7 млрд рублей).

Неаудированная OIBDA выросла в 2,3 раза, достигнув 5,1 млрд рублей.

За девять месяцев 2021 года выручка "Степи" выросла на 76% в годовом измерении и составила 39,3 млрд рублей, OIBDA - на 70,8%, до 8,4 млрд рублей.

Компания связала рост финансовых показателей с увеличением урожая, ростом продаж в сегменте "Агротрейдинг", развитием направления производства и дистрибуции фасованных сыров, молочной продукции и растительных альтернатив, а также увеличением валового надоя в сегменте "Молочное животноводство".

В этом сезоне "Степь" собрала рекордный урожай в 1,6 млн тонн, из которых около 1 млн тонн приходится на пшеницу.

Кроме того, в 2021 году было запущено новое направление - трейдинг нишевыми культурами, которое позволило достичь высоких операционных показателей. В третьем квартале 2021 года агрохолдинг экспортировал рекордный объем гороха - 88 тысяч тонн и занял лидирующую позицию по экспорту этой культуры из России.

"Мы продолжаем развивать новые перспективные направления в ключевых сегментах бизнеса: растениеводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, производство и дистрибуция фасованных сыров и растительных альтернатив. Мы также видим большой потенциал роста бизнеса за счет производства и экспорта нишевых культур, а также рассматриваем новые возможности по выходу во вторичные переделы, в частности в направлении производства продуктов на растительной основе", - заявил через пресс-службу гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко.

Агрохолдинг "Степь" занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом. Активы расположены Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

В 2020 году выручка холдинга увеличилась на 15,2%, до 32,8 млрд рублей. В первом квартале этого года она показала рост на 39,6%, до 6,8 млрд рублей против 4,8 млрд рублей годом ранее, OIВDA увеличилась на 65,4%, до 1,2 млрд рублей по сравнению с 0,7 млрд рублей в первом квартале 2020 года.

АФК Система Андрей Недужко Степь

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