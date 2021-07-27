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Татарстан перенес решение проблемы обманутых дольщиков на 2022 год

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Татарстане в 2021 году появились новые объекты долгостроя и третья волна обманутых дольщиков, решение проблемы дольщиков региону приходится перенести на 2022 год.

Об этом через пресс-службу регионального агентства по делам печати сообщил исполнительный директор фонда поддержки обманутых дольщиков Татарстана Иван Новиков.

По его словам, новые проблемные объекты начали строиться в период, когда строительная отрасль и институт долевого строительства уже переходили на систему эскроу-счетов". Жилые комплексы "Мелодия" и "Поколение" уже включены в единый реестр проблемных объектов, жилой комплекс "Жардин" пополнит реестр в сентябре.

Пострадали около 300 дольщиков этих домов. Их строительство планируют завершить в 2022 году, уточнили "Интерфаксу" в фонде поддержки обманутых дольщиков. Ранее говорилось, что власти Татарстана рассчитывали полностью решить проблему обманутых дольщиков в республике в 2021 году.

В 2021 году в Татарстане планируется сдать девять проблемных "долевок". В настоящее время в Татарстане зарегистрирован 1971 обманутый дольщик, 80% из них должны получить ключи от квартир к концу третьего квартала.

Фонд дольщиков Татарстан Иван Новиков

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