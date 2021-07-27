Рассмотрение иска к "Мосбирже" из-за отрицательных фьючерсов снова отложено

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 2 сентября рассмотрение второго коллективного иска к ПАО "Московская биржа" и чикагской биржи CME Group, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Поводом для иска стала приостановка торгов фьючерсами на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту на WTI на бирже NYMEX) в апреле 2020 года и расчет контракта по цене минус $37,63 за баррель.

CME Group ходатайствовала о переносе предварительного заседания, так как ей потребовалось дополнительное время на подготовку письменного мотивированного отзыва. Суд удовлетворил ее просьбу.

Первоначально группа частных инвесторов 22 июня 2020 года подала иск к "Мосбирже" и "Национальному клиринговому центру" (НКЦ, входит в группу "Мосбиржи"). Исковые требования составляли 51,2 млн рублей. В ходе судебного процесса количество истцов составляет уже около 140 человек, а исковые требования выросли примерно до 300 млн рублей.

Национальный союз частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках, который представляет в этом суде интересы частных истцов, требует взыскать в пользу пострадавших убытки "в связи с незаконными действиями" "Московской биржи" в отношении организации торгов контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEX), а также неизменением нижней границы цен и невозобновлением торгов этими контрактам. Союз также не согласен с ценой экспирации фьючерсов по цене минус $37,63 за баррель.

20 апреля 2020 года в 19:23 цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможности совершать сделки с ним по ценам более низким, чем указанная нижняя граница. При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32.

"Московская биржа" приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предыдущий день торгов на бирже NYMEX).

Решение о приостановке торгов "Московская биржа" приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля". Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.

"Мосбиржа" после прецедента доработала механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив. Кроме того, биржа предусмотрела возможность сдвигать границы ценового коридора в вечернюю сессию на срочном рынке.