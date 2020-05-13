Профучастники попросили Мосбиржу частично компенсировать убытки при торгах майскими фьючерсами WTI

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в "Московскую биржу" письмо с просьбой рассмотреть вопрос о возможности участия биржи в реструктуризации убытков клиентов при торгах фьючерсами на нефть WTI в апреле 2020 года.

Письмо имеется в распоряжении "Интерфакса".

Как сообщалось ранее, 20 апреля в 19:23 МСК цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на бирже NYMEX) с исполнением 21 апреля 2020 года опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможность совершать сделки с ним по ценам, более низким, чем вышеуказанная нижняя граница. При этом бирже NYMEX, входящей в CME Group, торги Light Sweet Crude Oil Futures, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта NYMEX доходила до минус $40,32. "Московская биржа" приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель.

Решение о приостановке торгов "Московская биржа" приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля": впервые в истории трейдеры были вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, и их появление могло привести к проблемам по всему рынку, пояснял журналистам представитель биржи.

"НАУФОР признает, что рыночные условия, в которых пришлось действовать "Московской бирже", были беспрецедентными и требовали решений, учитывающих ее техническую готовность к проведению торгов и клиринга в таких условиях. Между тем, правила, в соответствии с которыми работают "Московская биржа" и Национальный клиринговый центр (НКЦ), дают им широкие полномочия и выбор различных вариантов решений, которые должны быть направлены на минимизацию возможных убытков участников торгов и их клиентов", - говорится в письме ассоциации.

"Неиспользование биржей права увеличить лимит колебаний цен 20 апреля 2020 года по крайней мере до $0,01 за баррель лишило клиентов брокеров-участников торгов возможности управлять своими позициями, а самих брокеров - возможности принудительно их закрывать. Кроме того, не было использовано ни право изменить дату исполнения фьючерсного контракта, ни право изменить текущую (последнюю) расчетную цену, ни право изменить порядок расчета и перечисления вариационной маржи", - отмечается в письме.

НАУФОР считает, что убытки, которые понесло большое число клиентов в результате сложившейся ситуации, можно было бы избежать или уменьшить. "В связи с вышеизложенным просим рассмотреть вопрос об участии "Московской биржи" в реструктуризации убытков клиентов участников торгов, что продемонстрировало бы приоритет интересов инвесторов как для индустрии, так и для инфраструктуры российского финансового рынка", - говорится в письме.

НАУФОР также выразила готовность провести консультации с участием брокеров для обсуждения условий и механизма реструктуризации убытков клиентов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Московской биржи", перерасчет цены экспирации невозможен, так как это будет означать изменение условий уже заключенных сделок и существенные убытки для ряда участников рынка.

"Участники рынка не ставят под сомнение, что биржа поступила в соответствии с правилами. Кроме того, действия биржи предотвратили потенциально более значительные убытки трейдеров. Поэтому, разговоры о компенсации отдельным брокерам представляются необоснованными", - отметил представитель биржи.

"Московская биржа" ранее сообщала, что если CME Group изменит цену майского контракта, то российская торговая площадка рассмотрит возможность перерасчета цены экспирации соответствующего контракта для своих клиентов. В ответ на запрос "Московской биржи" CME Group указала на обоснованность сложившейся расчётной цены апрельского контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil и отсутствие планов по ее пересмотру. Соответственно, "Московская биржа" не имеет возможности произвести перерасчет цены экспирации для своих клиентов", отмечал представитель российской биржи.

"Эта приостановка не повлияла на цену исполнения (экспирацию) фьючерса. "Московская биржа", как и другие основные торговые площадки, на которых обращается аналогичный контракт (ICE, BOVESPA, MCX India), определяет цену исполнения фьючерса в соответствии с ценой на соответствующий фьючерс на бирже NYMEX в предпоследний день торгов, когда ликвидность контракта еще высока. Таким образом, в строгом соответствии со спецификацией контракта цена его исполнения на "Московской бирже" была определена накануне экспирации, 20 апреля", - пояснял ранее представитель биржи.

Позже "Мосбиржа" приняла решение в ближайшие месяцы доработать механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив. К тому же биржа уже предусмотрела возможность сдвигать границы ценового коридора в вечернюю сессию на срочном рынке.

Согласно данным "Московской биржи", на 20 апреля было открыто 60,6 тыс. позиций по этому контракту. При этом длинные позиции, по которым и был зафиксирован убыток, держали более 750 физлиц (29 тыс. открытых позиций). Юридические лица в основном открывали короткие позиции: только 13 юрлиц держали 8,1 тыс. "лонгов". То есть эти клиенты, будучи в "лонгах", вынуждены были зафиксировать убыток $8,84 за баррель и покрыть сверху $37,63 за баррель. По оценкам экспертов, совокупный убыток мог составить более 1 млрд рублей.