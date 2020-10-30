МосБиржа со 2 ноября разрешит торги фьючерсами на Brent с отрицательными ценами

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Московская биржа со 2 ноября расширяет список торгуемых инструментов с поддержкой отрицательных цен и включает в него фьючерсные контракты на нефть марки Brent, говорится в сообщении биржи.

Это стало возможным после окончательной доработки IT-систем ряда участников торгов. Изменения вступят в силу в понедельник с 19:00 по Москве.

На Московской бирже функционал отрицательных цен доступен с июля 2020 года. На первом этапе поддержка отрицательных цен была внедрена для двух инструментов срочного рынка: фьючерсов на природный газ (код контракта - NG) и фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (код контракта - CL).

Беспрецедентное снижение котировок в апреле

Возможность проводить торги контрактами с отрицательными ценами стала актуальной после беспрецедентного снижения в апреле текущего года котировок поставочных фьючерсных контрактов на нефть Light Sweet Crude Oil (WTI) на бирже NYMEX (CME Group) до отрицательных значений.

Как сообщалось, 20 апреля 2020 года в 19:23 по Москве цена торгуемого на МосБирже фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля 2020 года опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможности совершать сделки с ним по ценам, более низким, чем указанная нижняя граница.

При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32. Московская биржа приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предыдущий день торгов на бирже NYMEX).

Решение о приостановке торгов Московская биржа приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", пояснила тогда биржа. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.

МосБиржа после прецедента доработала механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив. Кроме того, биржа предусмотрела возможность сдвигать границы ценового коридора в вечернюю сессию на срочном рынке.