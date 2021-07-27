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Путин потребовал от ЦБ и правительства координировать меры по борьбе с инфляцией

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Правительство и Банк России должны координировать действия в борьбе с инфляцией, которая существенно превысила таргет, заявил на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

Он отметил роль внешних факторов в российских инфляционных процессах.

"Скажем, в США инфляция превысила 5%, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15%. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счёт чего? За счёт эмиссии. Вот отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской (экономики - ИФ) для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты", - сказал президент.

"В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом - сейчас только говорил на примере США, - также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры", - отметил он.

Годовая инфляция в России по состоянию на прошлую неделю находилась на уровне 6,5% при таргете в 4%. ЦБ в марте начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы затормозить разогнавшуюся инфляцию, и в минувшую пятницу предпринял самый агрессивный шаг в этом цикле: поднял ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 6,5%.

"Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были - еще раз хочу это подчеркнуть - скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать", - сказал Путин.

Банк России Владимир Путин Правительство США

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