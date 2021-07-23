Набиуллина сочла нецелесообразным повышать таргет по инфляции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Банк России почти год будет проводить глубинный анализ целей и инструментов денежно-кредитной политики (ДКП, monetary policy review), по итогам этого может уточнить ряд параметров политики, в том числе и цель по инфляции, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу; она также сообщила, что не считает целесообразным повышать таргет по инфляции.

"Будем рассматривать и саму формулировку цели: будет она точечной, диапазонной, и в том числе уровень цели, что говорит о том, что если и будет эта цель пересматриваться с точки зрения количественных значений, то, скорее, в сторону понижения, не в сторону повышения", - заявила Набиуллина.

"Мы считаем, нет целесообразности повышать цель по инфляции потому, что выше 4% инфляция в долгосрочном плане уже не имеет тех преимуществ, которые дает в целом устойчиво низкая инфляция, то есть возникают вопросы и у людей, и бизнеса с точки зрения планирования результатов. Плюс к этому, чем выше числовое значение инфляции, тем она более волатильна", - пояснила председатель Банка России.

О проведении в 2021 году monetary policy review Набиуллина заявила в конце июня.

"Что касается пересмотра таргета, формата, уровня таргета, мы это будем делать в рамках обзора денежно-кредитной политики, о котором мы объявили. Мы его начинаем. Он продлится целый год. Мы план работ сейчас по этому обзору готовим и представим его где-то во второй половине сентября. Эта работа будет включать разные аспекты: аналитику, дискуссии, статьи с тем, чтобы мы с разных сторон посмотрели на целесообразность, необходимость уточнения некоторых параметров денежно-кредитной политики", - сказала председатель Банка России в пятницу.

Она пояснила, что таргет может быть пересмотрен в сторону понижения с учетом опыта других развивающихся стран, многие из которых начинали с цели по инфляции в 4% и, достигнув ее, снижали таргет до 2-3%.

Ранее директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов заявил, что таргетирование более низкого уровня инфляции в России может привести к снижению инфляционных ожиданий. По его словам, это тема для общественных обсуждений.