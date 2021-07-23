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Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу решил повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, говорится пресс-релизе ЦБ РФ.

"По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - отмечается в сообщении регулятора.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, пояснил регулятор.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - прогнозирует ЦБ РФ.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" ранее, ожидали повышения ключевой ставки ЦБ широким шагом в 75-100 базисных пунктов (б.п.).

Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики (ДКП), повысив ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,50%.

ЦБ почти за месяц до июльского заседания послал сигнал рынку, что цикл нормализации ДКП продолжится и ставка вновь будет повышена.

ЦБ РФ

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