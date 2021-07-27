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Командующий войсками ЦВО проверил военный городок базы в Таджикистане

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин проинспектировал Бохтарский военный городок 201-й российской военной базы, расположенный на юге Таджикистана, сообщает пресс-служба ЦВО.

В Бохтарском военном городке дислоцируются мотострелковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения связи, радиационной химической и биологической защиты российского соединения.

В частности, Лапин проверил материально-техническое состояние городка и парк боевых машин, а также посетил детский сад на территории военного объекта.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

21 июля стало известно о решении российских военных усилить военную базу в Таджикистане новой бронетехникой.

Таджикистан Александр Лапин

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