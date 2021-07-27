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РФ привлечет около 1 тыс. военных к учениям у таджикско-афганской границы

РФ привлечет около 1 тыс. военных к учениям у таджикско-афганской границы
Архивное фото
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия привлечет к учениям на границе Таджикистана с Афганистаном около 1 тыс. военнослужащих.

Трехсторонние тактические учения воинских контингентов РФ, Узбекистана и Таджикистана пройдут с 5 по 10 августа на юге Таджикистана в Хатлонской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

Отмечается, что учение на полигоне "Харб-Майдон" пройдет в три этапа. В ходе первого военнослужащие отработают подготовку к совместной операции объединенной группировки войск Вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана по уничтожению террористических бандформирований. На втором выполнят совместные задачи по уничтожению условных бандгрупп, вторгшихся на территорию союзного государства, а на заключительном будут уничтожены радикальные террористические группировки при пересечении государственной границы.

На всех этапах учения командирами подразделений и штабом руководства будут отрабатываться тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

По данным ЦВО, основные цели учения - совершенствование практических навыков в уничтожении террористических бандформирований при попытке пересечь государственную границу, а также отработка вопросов управления в ходе ведения совместных действий по уничтожению НВФ и повышение у личного состава морально-боевых качеств, психологической устойчивости и физической выносливости в условиях жаркого климата горно-пустынной местности.

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По данным ЦВО, основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

"Всего в тактических действиях от трех стран будет привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники", - добавили в ЦВО.

Обстановка в Афганистане

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана в этом году. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

Российская военная база в Таджикистане

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

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В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

21 июля стало известно о решении российских военных усилить военную базу в Таджикистане новой бронетехникой.

"До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты БМП-2, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", - сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

24 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо обсудили ходе переговоров по телефону совместные меры по нейтрализации угроз из-за обострения ситуации в Афганистане.

Таджикистан Афганистан ЦВО

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