РФ направит штурмовые самолеты Су-25СМ на учения у границы Афганистана

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Экипажи штурмовиков Су-25СМ объединенной российской военной базы в Киргизии будут привлечены к российско-узбекскому учению, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области республики, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Будет задействовано звено штурмовиков Су-25СМ. Практические действия учения пройдут на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения российские штурмовики обеспечат поддержку с воздуха совместной группировке войск, отрабатывающей учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. Кроме того, экипажи Су-25СМ выполнят задачи по поиску и уничтожению замаскированных баз условного противника и отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что совместном учении военнослужащих РФ и Узбекистана на полигоне "Термез" примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил России и Узбекистана, также будет задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе авиация.

В рамках учения военнослужащие совместной группировкой войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом переходят на территорию Таджикистана.