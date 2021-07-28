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Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт Любови Соболь

Также ведомство направило YouTube требование ограничить доступ к каналам Волкова и Милова

Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт Любови Соболь
Фото: Tom Weller/DeFodi Images via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; запрещен на территории РФ, признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом), соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор направил сервису микроблогов Twitter требование о блокировке ее аккаунта.

"Роскомнадзор требует заблокировать мой твиттер. Уведомление пришло вчера поздно вечером", - написала Соболь в социальных сетях в среду.

Ранее во вторник соратник Навального Леонид Волков сообщил в соцсетях, что Роскомнадзор направил видеохостингу YouTube требование ограничить доступ к его каналу и каналу другого соратника оппозиционера Владимира Милова.

Ранее соратники Навального сообщили о блокировке в РФ более 40 связанных с Навальным ресурсов. В реестр запрещенных в РФ сайтов внесены navalny.com, free.navalny.com, fbk.info, сайт признанного в РФ иноагентом "Альянса врачей", сайты Соболь, Волкова и Олега Степанова, 39 региональных штабов, а также сайты "РосЯма" и "РосЖКХ".

Роскомнадзор подтвердил блокировку связанных с Навальным ресурсов по требованию Генпрокуратуры в связи с тем, что они "используются для пропаганды" организаций, признанных в РФ экстремистскими.

Любовь Соболь ФБК

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