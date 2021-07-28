РКН потребовал заблокировать аккаунты ФБК и "штабов Навального" в соцсетях

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил соцсетям требование о блокировке аккаунтов признанных в РФ экстремистскими организаций "Фонда борьбы с коррупцией" (также признан в РФ иноагентом), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ) (также признан в РФ иноагентом) и общественного движения "Штабы Навального" (деятельность всех трех запрещена в РФ), их отделений и организаторов, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Согласно требованию Генеральной прокуратуры РФ, ограничению доступа подлежат сайты и аккаунты в социальных сетях перечисленных экстремистских организаций, их региональных подразделений и организаторов. На указанных сайтах и страницах в социальных сетях размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также призывы оказать финансовую поддержку упомянутым организациям", - сказали в Роскомнадзоре в среду.

Так там ответили на просьбу прокомментировать сообщения соратников Навального о поступивших в отношении их аккаунтов на YouTube и в Twitter требований РКН о блокировке.

"Согласно действующему законодательству за распространение материалов организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 282.2 УК РФ)", - отметили в РКН.

Ранее соратники Навального сообщили о блокировке в РФ более 40 связанных с Навальным ресурсов. В реестр запрещенных в РФ сайтов внесены navalny.com, free.navalny.com, fbk.info, сайт признанного в РФ иноагентом "Альянса врачей", сайты Соболь, Волкова и Олега Степанова, 39 региональных штабов, а также сайты "РосЯма" и "РосЖКХ".

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организациями, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (признаны иноагентами), так называемые штабы Навального.