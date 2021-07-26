Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал сайт оппозиционера Алексея Навального, сообщили соратники политика в соцсетях.

"Интерфакс" направил официальный запрос в Роскомнадзор.

Также блокировке подлежат сайты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан НКО-иноагентом, запрещен в России как экстремистская организация), сайт "Свободу Навальному", сайт профсоюза "Альянс врачей" (признан в России иноагентом), сайты соратников Навального - Леонида Волкова, Любови Соболь, Олега Степанова, сайты 39 региональных штабов Навального (внесены Минюстом реестр НКО-иноагентов, признаны экстремистскими и запрещены), а также сайты "Росяма" и "РосЖКХ".

В реестре РКН говорится, что сайты внесены в него по требованию Генпрокуратуры от 15 июня. Надзорное ведомство сослалось на статью 15.3 закона "Об информации", по которой в России должны блокироваться призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (фейкам).

Навальный с зимы отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше", после того, как суд по требованию ГУ ФСИН Москвы заменил ему условный срок на реальный.

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организациями, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (признаны иноагентами). 9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете ФБК и ФЗПГ, а также так называемых штабов Навального.