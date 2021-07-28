Ученые выяснили, что у детей нет склонности к тромбозам после COVID-19

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) провели годовое исследование клинической картины COVID-19 у детей на базе областной детской инфекционной больницы и выяснили, что у детей нет склонности к тромбозам и осложнениям после перенесенного коронавируса, сообщается в пресс-релизе университета.

Отмечается, что ученые исследовали состояние 338 пациентов в возрасте от двух месяцев до 18 лет.

По словам заведующей кафедрой детских болезней СамГМУ Ольги Борисовой, тяжелые формы заболевания среди детей встречались очень редко, за год исследований было девять таких пациентов. "В основном, это подростки. У них были сопутствующие хронические заболевания - бронхиальная астма, которая утяжеляет течение ковидной инфекции, сахарный диабет, ожирение, другие эндокринологические проблемы, врожденные пороки сердца, легких. На этом фоне у детей может быть непредсказуемое течение заболевания", - отметила Борисова.

Ученые сделали вывод, что дети болеют реже, чем взрослые, чаще всего в легкой или бессимптомной форме.

"Однако детей даже с легкой формой COVID-19 госпитализировали при некоторых условиях: если ребенку было меньше трех лет, так как заболевание у маленьких детей может протекать непредсказуемо, если у ребенка есть неблагоприятный преморбидный фон или сопутствующие заболевания, или когда он представлял эпидемическую опасность для членов семьи старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Исследователи пришли к выводу, что клиническая картина у детей схожа с той, что наблюдается у взрослых пациентов, но некоторые симптомы встречаются реже - например, дыхательная недостаточность и снижение сатурации.

"У детей может быть такая симптоматика, как сыпь, что у взрослых встречается реже. В основном это аллергическая реакция в виде крапивницы, токсикодермии, особенно у детей, которым с начала заболевания назначали антибиотики. У детей, особенно у маленьких, нередко заболевание протекало с диареей, что у взрослых практически не встречается, иногда была рвота. Также у них нет такой выраженной гипертермии, как у взрослых, у детей температура поднимается чаще не выше 38,5 градусов", - отмечает Борисова.

По ее словам, дети даже тяжелое заболевание переносят более благоприятно.

"У взрослых ковид "бьет" по сосудам, возникают тромбозы и оттуда все осложнения. Кроме того, обычно страдают те органы и ткани, где изначально были какие-то проблемы. Поэтому взрослые болеют тяжелее - у большинства есть разные хронические заболевания, которые обостряются на фоне коронавирусной инфекции. У детей мы такого не видели, у них нет склонности к тромбозам и осложнениям", - сказала Борисова.

По результатам исследований в научном журнале Pediatrics. Consilium Medicum была опубликована статья.