Минздрав заявил, что у трети переболевших в рамках постковидного синдрома возникают тромбозы

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - У 20-30% перенесших коронавирус в рамках постковидного синдрома возникают осложнения в виде тромбозов, следует из памятки Минздрава РФ по профилактике осложнений после заболевания COVID-19. Документ опубликован на портале Минздрава РФ, посвященном коронавирусу.

Также у 31,7% переболевших наблюдается одышка, у 13,5% - кашель, еще 12,7% уже перенесших заболевание жалуется на боли в груди и тахикардию, следует из текста памятки. Это лишь наиболее часто встречающиеся из симптомов постковидного синдрома, они могут свидетельствовать о нарушении работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем пациента и в дальнейшем приводить к новым осложнениям, отмечается в документе.

При этом Минздрав определяет постковидный синдром как "стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные осложнения по истечении четырех недель с момента появления симптомов".

Для профилактики синдрома и возможных долгосрочных осложнений министерство рекомендует переболевшим пройти углубленную диспансеризацию, стартовавшую в России с 1 июля.