Подрядчик нефтяной компании в ХМАО предоставил на водителей фальшивые ПЦР-тесты

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Полицейские Ханты-Мансийского автономного округа - Югры возбудили уголовное дело после обнаружения 40 поддельных лабораторных исследований на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по округу.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности нефтяной компании о том, что к ним поступили справки ПЦР-тестов с признаками подделки. Полицейские установили индивидуального предпринимателя, который предоставил фальшивые справки.

Выяснилось, что один из подрядчиков нефтяной компании направил 40 поддельных лабораторных исследований COVID-19 на своих водителей для того, чтобы машины могли беспрепятственно проезжать на территорию месторождения в Нефтеюганском районе. Как отмечается, медицинский центр, указанный в справках, не выдавал их.

Отдел дознания полиции по этому факту в отношении неустановленных лиц возбудил уголовные дела по части 1, 5 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).