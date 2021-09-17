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Директора компании оштрафовали за подделку 11 медсправок для сотрудников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Усинске городской суд оштрафовал руководителя местного предприятия на 20 тысяч рублей за подделку 11 медицинских справок, по которым его подчиненных пустили на работу, сообщила прокуратура Коми.

Подсудимый возглавлял предприятие, которое занимается ликвидацией последствий разливов нефтепродуктов. Чтобы его сотрудников пустили на объект, он скачал в интернете образец бланка с результатами медисследования, распечатал его на принтере и выдал копии работникам.

Он признан виновным по ст.327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов или бланков). Приговор пока в законную силу не вступил.

Из материалов суда следует, что осужден Олег Огнев. Из открытых источников известно, что он является исполнительным директором ООО СПАСФ "Природа".

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Коми Усинск Олег Огнев Природа Коронавирус

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