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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
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Врачи в Подмосковье вылечили 101-летнюю пациентку от COVID-19

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Врачи в Балашихе вылечили 101-летнюю пациентку от COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"В инфекционный стационар Балашихинской больницы женщина 1920 года рождения поступила с двухсторонней пневмонией и пораженными на 20% легкими", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного Минздрава отметили, что пациентка находилась в состоянии средней степени тяжести, течение болезни осложнялось многочисленными сопутствующими заболеваниями.

"Благодаря своевременно начатому лечению пациентка быстро пошла на поправку", - приводятся в сообщении слова главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова.

25 июля, закончив курс терапии и получив отрицательные результаты теста на коронавирус, пенсионерка была выписана на амбулаторное лечение домой.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Подмосковье Балашиха Коронавирус

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