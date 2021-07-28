Врачи в Подмосковье вылечили 101-летнюю пациентку от COVID-19

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Врачи в Балашихе вылечили 101-летнюю пациентку от COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"В инфекционный стационар Балашихинской больницы женщина 1920 года рождения поступила с двухсторонней пневмонией и пораженными на 20% легкими", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного Минздрава отметили, что пациентка находилась в состоянии средней степени тяжести, течение болезни осложнялось многочисленными сопутствующими заболеваниями.

"Благодаря своевременно начатому лечению пациентка быстро пошла на поправку", - приводятся в сообщении слова главврача Балашихинской больницы Михаила Антипова.

25 июля, закончив курс терапии и получив отрицательные результаты теста на коронавирус, пенсионерка была выписана на амбулаторное лечение домой.