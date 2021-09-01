В Подмосковье выявили минимальный прирост случаев COVID с середины апреля

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Число случаев заболевания коронавирусом в Московской области превысило 422,8 тыс. человек, следует из данных регионального оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19; при этом за минувшие сутки в регионе выявили минимальное с середины апреля число заразившихся коронавирусом.

"543 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 422 826 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Скончались 7 799 человек - 14 за сутки.

В регионе зафиксировано минимальное число новых случаев коронавируса впервые с 15 апреля 2021 года (565 случаев).

Максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время с начала пандемии был зарегистрирован 28 июня - 2 722 новых случая.