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Вертолет отправился в парк Ергаки на место нападения медведя на туриста

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Следственно-оперативная группа отправилась на вертолете в природный парк "Ергаки" в Красноярском крае к месту предполагаемой гибели туриста в результате нападения медведя, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону и республике Хакасия.

"Искать будут на территории палаточного лагеря, так как, по словам туристов, медведь напал именно там. Товарищи погибшего сориентировали спасателей, в какой одежде он был. Первостепенная задача следственно-оперативной группы - обнаружить тело и осмотреть место происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне поиски перенесли из-за непогоды. Дожди препятствовали взлету вертолета.

Нападение медведя на туриста в природном парке "Ергаки" произошло утром 27 июля в районе Девяти озер хребта Араданский. Группа туристов из Москвы из четырех человек остановилась там на ночлег. Когда они собирали палаточный лагерь, на одного из них напал медведь. Трем другим участникам группы удалось убежать. В настоящее время тело погибшего не найдено.

Хакасия Ергаки Красноярский край

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