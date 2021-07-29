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Обнаружено тело туриста, растерзанного медведем в Красноярском крае

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Тело туриста, погибшего от нападения медведя, обнаружено в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону и республике Хакасия.

Труп мужчины с рваными ранами был найден в районе долины Девяти озер на месте палаточного лагеря, говорится в сообщении. Тело доставлено в районный центр для судебно-медицинской экспертизы, информировали в региональном управлении СКР.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

24 июля группа туристов из Москвы в составе четверых человек приехала в Хакасию. Мужчины направились на турбазу в "Ергаки", где после регистрации выдвинулись по одному из маршрутов горного массива парка. Туристический поход был рассчитан на две недели. Утром 27 июля в районе Девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Трем другим участникам группы удалось убежать. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС, они сообщили о произошедшем.

Как сообщалось, погибшего искали с вертолета. Накануне полет перенесли из-за непогоды.

Красноярский край Хакасия СКР

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