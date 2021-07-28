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Медведь убил второго за лето человека в красноярском нацпарке "Ергаки"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - На территории природного парка "Ергаки" в Красноярском крае 27 июля произошло второе с начала лета нападение медведя на человека со смертельным исходом, сообщает пресс-служба нацпарка.

Там уточнили, что медведь напал на группу из четырех туристов в районе девяти озер Араданского хребта.

В ГУ МВД по краю "Интерфаксу" рассказали, что факт нападения медведя на человека зарегистрирован официально, но гибель человека пока нельзя считать подтвержденной, поскольку не найдено тело.

Погибший мужчина приехал из Москвы. Остальным трем туристам удалось убежать. В настоящее время на место происшествия выдвигается группа спасателей, полицейские, охотоведы и работники парка. Назначена полицейская проверка.

В нацпарке "Интерфаксу" сообщили, что на территории Араданского хребта дирекция парка не регулирует численность медведей, поскольку у них не хватает сил и средств.

Также руководство природного парка обратилось с письменным запросом в Минэкологии и края, к главам Ермаковского и Каратузского районов, на чьих территориях расположен парк, с предложением полностью закрыть территорию природного парка для посещения, кроме территории турбаз, либо ограничить территории для пешеходного туризма, за исключением популярных туристских маршрутов по экотропам, на период с даты принятия решения до 1 ноября 2021 года (установки устойчивого снежного покрова). Туристам рекомендуют отложить свою поездку в природный парк до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка.

В июне этого года в нацпарке "Ергаки" медведь напал на туристическую группу из 13 человек. Тогда погиб 16-летний подросток, еще один человек пострадал. Как выяснилось позднее, подросток работал в нацпарке шерпом - помощником, который за вознаграждение помогает туристам в походах.

Красноярский край Ергаки

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