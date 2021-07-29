В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 270 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 799 пациентов, при этом рост числа летальных исходов из центра, где с начала недели фиксируется снижение значений, перемещается в регионы. В Москве за сутки скончались 79 пациентов, в Санкт-Петербурге - 64. По выздоровлении по стране были выписаны 20 834 человека.

В Москве выявили 3 356 новых случаев COVID-19, еще 5 060 пациентов выздоровели.

Второй раз на этой неделе прирост новых заболевших Санкт-Петербурге выше, чем в Московской области, там зафиксировано 1 925 и 1 325 новых случаев соответственно.

Еще 537 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 499 - в Свердловской области, 488 - в Красноярском крае, 481 - в Воронежской области, 446 - в Пермском крае, 412 - в Самарской области, 403 - в Ростовской области, 398 - в Иркутской области, 381 - в Крыму, 377 - в Омской области, 331 - в Челябинской области, 327 - в Оренбургской области, 321 - в Хабаровском крае.

Кроме того, 318 новых случаев - в Волгоградской области, 313 - в Ставропольском крае, 289 - в Астраханской области, по 277 - в Коми, Тюменской области, 276 - в Забайкальском крае, 272 - в Алтайском крае, по 265 - в Брянской области, Краснодарском крае, по 259 - в Башкирии, Тверской области, Приморском крае, 258 - в Ульяновской области, 255 - в Мурманской области, 253 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 218 тыс. 502 случая коронавирусной инфекции, 156 977 умерших и 5 млн 568 тыс. 363 выписанных.