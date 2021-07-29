Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 270 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 799 пациентов, при этом рост числа летальных исходов из центра, где с начала недели фиксируется снижение значений, перемещается в регионы. В Москве за сутки скончались 79 пациентов, в Санкт-Петербурге - 64. По выздоровлении по стране были выписаны 20 834 человека.

В Москве выявили 3 356 новых случаев COVID-19, еще 5 060 пациентов выздоровели.

Второй раз на этой неделе прирост новых заболевших Санкт-Петербурге выше, чем в Московской области, там зафиксировано 1 925 и 1 325 новых случаев соответственно.

Еще 537 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 499 - в Свердловской области, 488 - в Красноярском крае, 481 - в Воронежской области, 446 - в Пермском крае, 412 - в Самарской области, 403 - в Ростовской области, 398 - в Иркутской области, 381 - в Крыму, 377 - в Омской области, 331 - в Челябинской области, 327 - в Оренбургской области, 321 - в Хабаровском крае.

Кроме того, 318 новых случаев - в Волгоградской области, 313 - в Ставропольском крае, 289 - в Астраханской области, по 277 - в Коми, Тюменской области, 276 - в Забайкальском крае, 272 - в Алтайском крае, по 265 - в Брянской области, Краснодарском крае, по 259 - в Башкирии, Тверской области, Приморском крае, 258 - в Ульяновской области, 255 - в Мурманской области, 253 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 218 тыс. 502 случая коронавирусной инфекции, 156 977 умерших и 5 млн 568 тыс. 363 выписанных.

Хроника коронавируса. Июль.

23
Власти Сиднея продлили локдаун еще на четыре недели - из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 и низких темпов вакцинации. На фото: уличный музыкант в обычно шумном торговом районе города.27 июля. В Индии против коронавируса вакцинировались более 440 миллионов человек.26 июля. Школа для девочек в Кабуле (Афганистан) открылась после почти двухмесячного перерыва.22 июля. В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации.21 июля. За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Власти Сиднея продлили локдаун еще на четыре недели - из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 и низких темпов вакцинации. На фото: уличный музыкант в обычно шумном торговом районе города.
коронавирус

Новости

Google оштрафовали на 3 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Структура "Росатома" заинтересовалась добычей лития в России

Минюст начал внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"

Минюст начал внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"

Мэром Владивостока выбран и.о. главы города Шестаков

Мэром Владивостока выбран и.о. главы города Шестаков

ВВП РФ во II кв. 2021 года вырос на 10,1% к II кв. 2020 года

Скончался руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');