Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 37%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Около 3,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки, это больше, чем накануне, примерно на 37%, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в российской столице обнаружили 3 356 инфицированных. Накануне сообщалось о выявлении 2 445 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость в городе увеличилась на 911 случаев или примерно на 37%.

За сутки COVID-19 привел к гибели 79 москвичей. Суточная смертность в столице снижается.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в городе скончались 25 477 человек.

Выздоровели от заболевания и выписались 5 060 столичных жителей. В общей сложности коронавирус смогли победить 1 351 297 москвичей.

Накануне сообщалось о смерти 93 и выздоровлении от COVID-19 5 131 человека.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 июля составляет 1 499 131.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.