Гулявшего с автоматом для страйкбола уральца привлекут по статье КоАП

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге полиция возбудила административное дело в отношении мужчины, который недавно испугал горожан, гуляя по улице с автоматом для страйкбола, который все принимали за оружие.

Ему вменили появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем общественную нравственность (ч.1 ст. 20.21 КоАП), сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По этой статье ему грозит до 1500 рублей штрафа или до 15 суток ареста.

Дело направят в суд 30 июля.

Жители ЖК "Мичуринский" заметили гулявшего 28 июля и выложили его фотографии и видеозаписи с ним в соцсети. Полиция его задержала в тот же день. После этого он извинился"за необдуманный поступок" и "пообещал, что впредь такого с его стороны не повторится", сказал Горелых.