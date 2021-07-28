Полиция Екатеринбурга проверит сообщения о гуляющем по улице мужчине с ружьем

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Полиция Екатеринбурга проверяет сообщение жителей одного из жилых комплексов, видевших возле своих домов вооруженного молодого человека. О этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по городу.

"От жителей поступила информация, проводится проверка, устанавливается личность снятого на видео мужчины", - сказали в пресс-службе.

Видео, где молодой человек с похожим на оружие предметом идет мимо домов, опубликовано на странице группы "ЖК "Мичуринский" в соцсети "ВКонтакте".