Напугавший екатеринбуржцев мужчина гулял на улице с автоматом для страйкбола

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в среду молодого человека, который напугал жителей жилого комплекса "Мичуринский" в Екатеринбурге тем, что прогуливался между домов с предметом, похожим на ружье, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых в среду.

"Подозреваемый по "горячим следам" был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД. "Ствол", с которым он гулял по улице, сыщики изъяли. Им оказался автомат, предназначенный для игры в страйкбол. Это не боевое оружие", - сказал Горелых.

Он уточнил, что подозреваемого задержали в одной из квартир в доме на улице Широкореченской. "Собственником жилья он не является, квартиру снимал на пятом этаже. Это, по предварительным данным, уроженец Красноярского края, гражданин Рыжиков 1989 года рождения", - сообщил глава пресс-службы.

Он добавил, что полиция примет процессуальное решение по итогам начавшейся проверки и результатам допроса задержанного.

Горелых также отметил, что в ряде СМИ ранее появилась информация о том, что "силовики не смогли задержать человека с автоматом", но она не соответствуют действительности.

Позже руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД сообщил агентству, что молодой человек во время опроса в полиции извинился "за необдуманный поступок" и "пообещал, что впредь такого с его стороны не повторится".

Как сообщалось, полиция Екатеринбурга начала проверку по информации жителей одного из жилых комплексов, видевших возле своих домов вооруженного молодого человека.