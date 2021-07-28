Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

Напугавший екатеринбуржцев мужчина гулял на улице с автоматом для страйкбола

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в среду молодого человека, который напугал жителей жилого комплекса "Мичуринский" в Екатеринбурге тем, что прогуливался между домов с предметом, похожим на ружье, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых в среду.

"Подозреваемый по "горячим следам" был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД. "Ствол", с которым он гулял по улице, сыщики изъяли. Им оказался автомат, предназначенный для игры в страйкбол. Это не боевое оружие", - сказал Горелых.

Он уточнил, что подозреваемого задержали в одной из квартир в доме на улице Широкореченской. "Собственником жилья он не является, квартиру снимал на пятом этаже. Это, по предварительным данным, уроженец Красноярского края, гражданин Рыжиков 1989 года рождения", - сообщил глава пресс-службы.

Он добавил, что полиция примет процессуальное решение по итогам начавшейся проверки и результатам допроса задержанного.

Горелых также отметил, что в ряде СМИ ранее появилась информация о том, что "силовики не смогли задержать человека с автоматом", но она не соответствуют действительности.

Позже руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД сообщил агентству, что молодой человек во время опроса в полиции извинился "за необдуманный поступок" и "пообещал, что впредь такого с его стороны не повторится".

Как сообщалось, полиция Екатеринбурга начала проверку по информации жителей одного из жилых комплексов, видевших возле своих домов вооруженного молодого человека.

Екатеринбург МВД Валерий Горелых

Новости по теме

Новости

Путин поручил начать выплаты семьям со школьниками на 2 недели раньше срока

Путин поручил начать выплаты семьям со школьниками на 2 недели раньше срока

Главреда The Insider Романа Доброхотова увезли на допрос

Кремль счел новые заявления Байдена о Путине и РФ неверными по сути

Кремль счел новые заявления Байдена о Путине и РФ неверными по сути

ЦБ хочет отслеживать активность торговли акциями после IPO

Ученые выяснили, что у детей нет склонности к тромбозам после COVID-19

МВД РФ отметило рост числа конфликтов с участием иностранцев

Аномальная жара возвращается в Крым

Пандемия коронавируса

Опрос показал максимальное снижение страха россиян перед коронавирусом

Опрос показал максимальное снижение страха россиян перед коронавирусом

В России выявили минимальные с начала июля 22,4 тыс. случаев COVID

В России выявили минимальные с начала июля 22,4 тыс. случаев COVID

S7 анонсировал запуск регионального лоукостера на июль 2022 года

S7 анонсировал запуск регионального лоукостера на июль 2022 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');