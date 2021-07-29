Отклонена апелляция псковской журналистки, получившей статус СМИ-иноагента

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда отклонила апелляцию журналистки Людмилы Савицкой на решение о признании законным ее включения в реестр СМИ-иноагентов, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области общей юрисдикции.

Защита Савицкой потребовала исключить ее из реестра "в связи с нарушениями ее прав на свободу слова и высказываний, вмешательством в профессиональную деятельность журналиста и частную жизнь".

Минюст представил возражения к этой апелляции и указал, что не усматривает никакого нарушения прав и свобод для иноагентов.

Минюст в декабре 2020 года признал Савицкую и еще четырех граждан СМИ-иноагентами. Псковский городской суд 5 мая отказался исключить Савицкую из соответствующего списка. 29 июля суд оставил это решение без изменений.