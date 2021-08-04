Сайты "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты "Открытых медиа", "МБХ Медиа" и "Правозащиты Открытки" по требованию Генпрокуратуры РФ, так как надзорное ведомство считает их связанными с признанными в РФ нежелательными организациями экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского.

"Доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia (обе признаны нежелательными в РФ) ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры РФ", - ответили в Роскомнадзоре на просьбу "Интерфакса" прокомментировать информацию о блокировке в РФ сайтов "Открытых медиа", "МБХ Медиа", а также "Правозащиты Открытки".

В среду вечером редакции "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" сообщили о блокировке своих сайтов на территории РФ. Также стало известно о блокировке сайта правозащитной организации "Правозащита Открытки". Никаких уведомлений о решении Генпрокуратуры ни одна из организаций не получала. Генпрокуратура РФ признала нежелательными организациями несколько проектов экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского, среди которых Open Russia Civic Movement, Open Russia.

Ранее в среду стало известно, что главный редактор издания "Открытые медиа" Юлия Ярош и её заместитель Максим Гликин обжаловали в суде решение Минюста РФ о признании их СМИ-иноагентами. 15 июля Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов. Кроме Ярош и Гликина, тогда этот статус был присвоен главреду "Проекта" (признан нежелательной организацией в РФ) Роману Баданину, а также четырем сотрудникам издания - Ольге Чураковой, Петру Маняхину, Марии Железновой и Юлии Лукьяновой, а также корреспондентке "Радио Свобода" (внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Елизавете Маетной. 23 июля СМИ-иноагентом было признано издание "Insider", а также заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, журналист этого издания Софья Гройсман, корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский, а также Юлия Апухтина и Алексей Постернак.