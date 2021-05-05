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Псковский суд признал законным признание журналистки СМИ-иноагентом

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Псковский городской суд отклонил иск журналистки Людмилы Савицкой к Минюсту о признании незаконным решения включить ее в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом "Интерфаксу" сообщила адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Мартынова.

Савицкая настаивала на незаконности решения Минюста. По ее мнению, оно "является дискриминацией, попирает принцип равенства, нарушает право на свободу слова и распространение информации, а также право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны".

Решение суда будет обжаловано, сказала Мартынова. До его вступления в силу, то есть до рассмотрения жалобы, статус Савицкой как иноагента был приостановлен.

Савицкая попала в число пяти человек, которых в конце декабря 2020 года Минюст первыми в России признал СМИ-иноагентами. Кроме нее, в списке еще два журналиста, акционистка Дарья Апахончич и правозащитник Лев Пономарев. Все пятеро обжаловали это решение в судах. 31 марта суд впервые в России отклонил такую жалобу, которую подал журналист Сергей Маркелов. 30 апреля была отклонена аналогичная жалоба Льва Пономарева.

Псковский городской суд Людмила Савицкая Сергей Маркелов Минюст Лев Пономарев Татьяна Мартынова

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