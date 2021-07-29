В РФ заблокировали или удалили почти 1,2 тыс. сайтов о продаже сертификатов о вакцинации

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обеспечил удаление или блокировку на территории РФ почти 1,2 тысячи сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"С начала года было заблокировано или удалено 1188 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле - 1146, в июне - 29, в мае - семь, в апреле пять, а в марте всего один", - сказали в ведомстве в четверг.

Там напомнили, что с 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.