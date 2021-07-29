Врач и медсестра в Петербурге торговали фиктивными справками о вакцинации

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Полиция в Петербурге выявила схему фиктивной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в четверг.

В организации аферы подозревается 31-летняя врач. Ее сожитель, также подозреваемый в продаже подложных справок об отрицательных ПЦР-тестах через Telegram-канал, подыскивал клиентов, желающих получить прививочный сертификат без фактической вакцинации.

Привлеченная врачом к незаконной деятельности 53-летняя медсестра из другого медучреждения выполняла фиктивную вакцинацию, уничтожая при этом неиспользованный препарат и заполняя все необходимые документы на клиентов, которые даже не появлялись в клинике. При этом сведения о вакцинации отражались на портале "Госуслуги". За свою работу медсестра получала от врача от 1 до 2 тысяч рублей с "вакцинации".

По данным полиции, в общей сложности их услугами воспользовались десятки петербуржцев. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности. Все трое подозреваемых допрошены.

Схему фиктивной вакцинации выявили после заявления жителя Курортного района, который пытался купить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, для чего перевел несколько тысяч рублей автору Telegram-канала, предлагавшему такую услугу. Справку он в итоге не получил и пришел в полицию, в результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция нашла подозреваемого - сожителя врача, - в чьей квартире оказались печати медучреждений, юрлиц, врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах, сертификаты о вакцинации от СOVID-19 с QR-кодами, диагностические карты, медицинские заключения. На допросе он признал вину, сообщил данные клиентов, которым делал подложные сертификаты о вакцинации, и назвал медицинские учреждения, работники которых ему помогали.