В Подмосковье 8 человек арестовали за подделку сертификатов о COVID-вакцинации

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье арестовал восьмерых обвиняемых в подделке сертификатов о вакцинации граждан от коронавируса, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя судом арестованы восемь человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учета и подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, а также получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290, ч.4 ст. 274.1 и ч.1 ст. 237 УК РФ)", - сказала Врадий в понедельник журналистам.

По данным следствия, два работника одного из медицинских учреждений Московской области вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан в системы госучета и выдавали поддельных справки и сертификаты о прививках.

Шесть их посредников находили через интернет желающих получить поддельные сертификаты о вакцинации, сказала Врадий. По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались не менее 61 человека, добавила представитель подмосковного главка СКР.

Ранее в понедельник пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что подмосковные правоохранительные органы задержали участников группы, подозреваемых в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В ведомстве отмечали, что поддельные сертификаты у задержанных приобрели не менее тысячи человек, в настоящий момент идет работа по их идентификации.