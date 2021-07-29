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В Иркутске осудили экс-полицейских, пытавшихся разбудить мужчину электрошокером

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции, признав их виновными в превышении должностных полномочий с применением спецсредства, сообщила в четверг пресс-служба райсуда.

В феврале 2020 года в Иркутске двое сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД "Иркутское" применили к спящему пьяному пассажиру такси электрошокер "при отсутствии к тому законных оснований", говорится в сообщении.

Судом установлено, что пассажир такси не создавал опасности для окружающих, не совершил какого-либо правонарушения или преступления и не оказывал сопротивления. Согласно заключениям экспертов, он находился в состоянии глубокой алкогольной комы.

Позже мужчина скончался. "Смерть потерпевшего вызвана отравлением алкоголем", - уточняется в сообщении.

Согласно решению суда, экс-полицейские получили по четыре года колонии общего режима каждый, с лишением права занимать должности в правоохранительных, государственных органах и органах местного самоуправления, а также заниматься охранной, детективной деятельностью, сроком на 2 года.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года в Иркутске двое сотрудников полиции применили электрошокер, пытаясь таким образом привести в чувство уснувшего пассажира такси. Спустя непродолжительное время 25-летний мужчина скончался.

Местные СМИ со ссылкой на родственников погибшего сообщали, что он умер от острой сердечной недостаточности.

Оба сотрудника полиции были уволены со службы по результатам служебной проверки после инцидента. Их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Бывшим полицейским было предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств).

Иркутск МВД

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