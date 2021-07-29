Путина попросили разрешить открыть ОЭЗ в Белгородской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента Владимира Путина помочь в создании в создании в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ). По его словам, готовые прийти в региона крупные инвесторы считают, что без режима ОЭЗ не успеют быстро реализовать задуманные проекты.

Ршение амбициозной задачи по удвоению валового регионального продукта к 2030 году - до 2 трлн рублей - невозможно без крупных инвестиционных проектов, отметил Гладков. Резидентами новой ОЭЗ могут стать "Новолипецкий металлургический комбинат" и "Металлоинвест", с которыми уже подписаны соглашения о намерениях, продолжил чиновник. В частности, речь идет о проекте НЛМК, который этим летом объявил о намерении построить в области новое горно-металлургическое производство. Инвестиции в проект комбинат оценивает приблизительно в 250 млрд рублей.

"Компании готовы вкладывать, особенно "Новолипецкий металлургический комбинат", - сказал Гладков. - Поэтому формулирую просьбу: планируется инвестировать на первом этапе 250 млрд рублей, на втором- 150 млрд. (....) Но, встречаясь с руководством, с владельцами, с основными акционерами, сформулировали, что без особой экономической зоны это реализовать за короткий промежуток времени невозможно. До 2027 года, при положительном решении о создании экономической зоны, они обязуются 250 млрд рублей вложить, первый этап - увеличение добычи для производства ГБЖ - готовы взять на себя обязательства запустить".

Путин ответил, что аспекты решения о создании в области ОЭЗ нужно "посчитать", и, если в регионе возможно создать условия для продолжения инвестпроцессов, он бы "поддержал это".

Меморандум о намерениях по проекту НЛМК был подписан в июне на полях Петербургского экономического форума. В рамках проекта компания намерена увеличить добычу руды за счет расширения действующего карьера до 67 млн тонн в год с 43 млн тонн (почти на 56%) и построить дополнительные мощности по обогащению руды мощностью около 10 млн тонн концентрата в год, фабрику окомкования мощностью 9 млн тонн окатышей в год и цех горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 2,5 млн тонн в год. Сроки реализации проекта - 2024-2027 годы, ввод в эксплуатацию будет поэтапным - в 2027 и 2028 году.

"Белгородская область поставила амбициозную цель по удвоению внутреннего регионального продукта к 2030 году, достижение которой потребует существенных инвестиций. В этом контексте регион рассматривает и предлагает различные инструменты привлечения инвестиций, в том числе ОЭЗ. ОЭЗ - хорошо зарекомендовавший себя инструмент, который гарантирует инвесторам стабильность и предсказуемость. НЛМК поддерживает инициативу Белгородской области по повышению инвестиционной привлекательности региона, она отлично вписывается в амбициозные планы компании по активному инвестиционному росту, в том числе в рамках строительства нового комплекса "зеленой" металлургии на базе Стойленского ГОКа", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе НЛМК.

"Металлоинвест" в 2021-2026 годах планирует вложить более 160 млрд рублей в развитие Лебединского ГОКа и Оскольского металлургического комбината. Соглашение о привлечении инвестиций подписано также в рамках Петербургского международного экономического форума.

По данным Минэкономразвития на март 2021 года, в России работало 38 ОЭЗ в 31 регионе.