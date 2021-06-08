СЕО "Металлоинвеста": успешные IPO российских эмитентов за последние полгода вселяют оптимизм

Назим Эфендиев рассказал о планах по увеличению инвестпрограммы и о возможности IPO

Назим Эфендиев

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор УК "Металлоинвест" Назим Эфендиев в интервью "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2021 рассказал о планах по увеличению инвестпрограммы, прокомментировал дискуссию вокруг цен на металл для внутреннего рынка и ответил на вопрос о возможности IPO компании.

- Европа готовится ввести трансграничный углеродный налог. ЦБ проводил стресс-тест по мягкому сценарию - 30 евро за тонну, и в этом сценарии все наши крупнейшие экспортеры страдают умеренно. Но могут быть и гораздо более жесткие варианты ставки налога. Вы на какой вариант ориентируетесь в своем планировании? Допускаете, что углеродный налог Евросоюза может повлиять на ваш capex и дивиденды в обозримом будущем?

- Конечно, мы с осторожностью воспринимаем этот процесс, но видим в нем, с другой стороны, и наши конкурентные преимущества. Мы находимся в лучшей стартовой ситуации, чем многие наши коллеги. Потому что у нас уже есть годами, десятилетиями отработанная технология прямого восстановления железа.

Самый большой поток экспортного металла идет у нас с Оскольского комбината - мы поставляем сортовой прокат из инженерной стали ведущим компаниям Европы. Сегодня ОЭМК обладает преимуществами с точки зрения выбросов и углеродного следа на тонну жидкой стали. Если выбросы в традиционном цикле "доменная печь - конвертер", по которому работают большинство металлургов, составляют около 2,3 тонны СО2 на тонну жидкой стали, то в нашем случае это около 1,6 тонны.

Кроме того, сейчас мы ищем возможности перевода наших установок металлизации на водород, мы уже знаем, как это сделать. Новые установки металлизации проектируем с возможностью перехода на водород. Как только мы научимся, нам будут нужны низкоуглеродные и возобновляемые источники энергии. В России их много. Это и атомная энергетика, и гидроэнергетика. Думаю, будет развиваться и ветряная, и солнечная энергетика. Наша задача сегодня - наладить цепочку чистая энергетика-водород-зеленая сталь.

- С учетом хорошей конъюнктуры рынка и планов по "озеленению" производства инвестпрограмма "Металлоинвеста" вырастет?

- Что хорошо в нынешнем рынке, в том ценовом ралли, которое мы сегодня наблюдаем - это дополнительные ресурсы для инвестиций в модернизацию и "зеленую" повестку. Деньги не улетают за рубеж, они инвестируются в передовые технологии производства. Так мы создаем основы для того, чтобы наши предприятия оставались конкурентоспособными. В условиях ужесточения углеродного регулирования любой акционер, любой менеджер это прекрасно понимает: революция идет, она не за горами. И не вкладывать деньги нельзя.

- Какой ориентир по capex на этот год и ближайшие несколько лет?

- В 2021 мы планируем рекордный за последние 10 лет объем инвестиций в развитие производства - до $700 млн.

Если ситуация на наших основных рынках будет оставаться столь же позитивной, мы не исключаем, что в течение ближайших пяти лет наша инвестпрограмма может быть увеличена до $700 млн в год или даже $1 млрд в отдельные годы.

Любой инвестиционный проект - растянутый во времени процесс. На ближайшие пять лет у нас есть понимание проектов, потребностей в оборудовании и план строительства новых мощностей. Поэтому мы знаем, на что потратим деньги.

- Как вы сейчас видите судьбу "Уральской стали", сохраняется ли желание продать этот актив или привлечь в него стратегического партнера?

- На сегодняшний день мы не рассматриваем ни вариант продажи, ни партнерства. В нашем понимании "Уральская сталь" - ценный актив, особенно перспективный с точки зрения масштабных инфраструктурных проектов, которые планирует государство.

"Уральская сталь" - лидер на российском рынке мостовой стали. Это также один из ведущих производителей и поставщиков штрипса для трубной промышленности.

Предприятие является уникальным для России активом с комбинацией доменного и электросталеплавильного процессов. Возвращаясь к "зеленой" повестке, мы рассматриваем возможность поменять технологию производства на этом предприятии - заменить классический аглококсодоменный процесс производства чугуна на металлизацию. В будущем на "Уральской стали" может быть построен модуль прямого восстановления железа.

Это очень серьезные инвестиции, но оно того стоит. Потому что мы сможем получить уникальное в мире предприятие по производству плоского проката с использованием технологии прямого восстановления железа.

- "Металлоинвест" совместно с акционером, группой USM, начинает проект "Михайловский ГБЖ". При этом НЛМК объявил о планах строительства такого же производства на Стойленском ГОКе. Вам вместе тесно не будет?

- Мы приветствуем планы наших коллег по рынку. Перспективы ГБЖ огромны. Объем производства электростали с использованием ГБЖ будет расти даже не на проценты, а на порядок. За электросталью будущее, а ГБЖ - это необходимая добавка для ее производства.

- Перед форумом мы увидели усиление риторики об изъятии сверхприбылей у металлургов. Вы какие компромиссные варианты решения ситуации видите и предлагаете ведомствам?

- Позиция металлургов четко обозначена, Минпромторг ее знает. Могу ее повторить: сегодня мировой рынок перегрет, очень хорошая ценовая конъюнктура. Естественно, это сказывается и на внутренних ценах.

С другой стороны, я полностью разделяю обеспокоенность правительства РФ ростом стоимости контрактов на крупные инфраструктурные бюджетные проекты. Заложенные в бюджет проектов расходы приходится пересматривать.

Наша позиция очень четкая и ясная. "Металлоинвест" с самого начала сказал - мы готовы обеспечивать крупные бюджетные проекты металлом с большими скидками от текущей спотовой цены, подписывая долгосрочные формульные контракты. Я считаю, что это важный вклад в общее дело.

"Металлоинвест" участвует в поставках для инфраструктурных проектов. Мы изначально подтвердили готовность поставлять "Автодору" со скидками любой объем, который они считают необходимым, на проект строительства автодороги Москва-Казань-Екатеринбург. И мы с ними в контакте, подтвердили все наши цены и объемы.

- Думает ли сейчас, на фоне хорошей конъюнктуры рынка, "Металлоинвест" о том, чтобы стать публичным?

- Мы, конечно, видим позитивную динамику на рынках капитала, и ряд успешных размещений российских эмитентов за последние полгода вселяют оптимизм.

Мы и наши акционеры изучаем различные возможности для увеличения акционерной стоимости компании, в том числе путем потенциального размещения акций на "Московской бирже".

Если совет директоров и акционеры в ходе своих обсуждений примут решение о таком размещении, мы готовы оперативно провести необходимую подготовительную работу.